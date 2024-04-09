ГИБДД Москвы устранила технические неполадки

Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы устранен технический сбой в работе информационных ресурсов. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

В Москве приостановили регистрацию машин из-за технического сбоя

Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновлен в полном объеме, уточнили в ведомстве.

Сбой во вторник днем также произошел в системе ГИБДД в Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.


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ФОТО: РИА Новости
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