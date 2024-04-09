ГИБДД Москвы устранила технические неполадки
9 апреля 202417:54
Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы устранен технический сбой в работе информационных ресурсов. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновлен в полном объеме, уточнили в ведомстве.
Сбой во вторник днем также произошел в системе ГИБДД в Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru