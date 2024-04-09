В Подмосковье выдачу водительских прав приостановили из-за сбоя
Регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав в подразделениях ГИБДД в Московской области приостановили из-за сбоя. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений... временно приостановлено», — указали в ведомстве.
Специалисты устраняют последствия сбоя. МВД пообещало сообщить о возобновлении оказания услуг в полном объеме подразделениями ГИБДД.
«Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан», — отмечается в сообщении.
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