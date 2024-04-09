В Москве приостановили регистрацию машин из-за технического сбоя
В Москве приостановлена выдача прав и регистрация автомобилей. Это связано с техническими неполадками, произошедшими в системе ГИБДД, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства.
На данный момент специалисты МВД России устраняют причины технического сбоя в работе информационных ресурсов.
Граждан попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Работу подразделений обещают продлить, чтобы оказать госуслуг в полном объеме.
Сбой во вторник также произошел в системе ГИБДД в Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru