В Москве приостановили регистрацию машин из-за технического сбоя

Граждан попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Работу подразделений обещают продлить, чтобы оказать госуслуг в полном объеме.

Сбой во вторник также произошел в системе ГИБДД в Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.

