В Москве приостановили регистрацию машин из-за технического сбоя

В Москве приостановлена выдача прав и регистрация автомобилей. Это связано с техническими неполадками, произошедшими в системе ГИБДД, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства.

На данный момент специалисты МВД России устраняют причины технического сбоя в работе информационных ресурсов.

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Граждан попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Работу подразделений обещают продлить, чтобы оказать госуслуг в полном объеме.

Сбой во вторник также произошел в системе ГИБДД в Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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