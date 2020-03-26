ГИБДД меняет схему работы из-за коронавируса

ГИБДД изменила порядок работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ведомство приняло решение по возможно минимизировать общение сотрудников с гражданами.

Эпидемиолог рассказал, как в России справятся со взрывным распространением коронавируса

В частности, временно отменяется штраф за несвоевременную регистрацию транспортных средств. Кроме того, запись на регистрацию автомобилей, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений будет производиться через портал государственных услуг, отмечает РЕН ТВ.

Также будет минимизировано нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС. Планируется, что и сами инспекторы будут реже останавливать автомобили на улицах.

В свою очередь все помещения МВД России будут подвергаться санитарной обработке каждые два часа.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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