ГИБДД меняет схему работы из-за коронавируса

В частности, временно отменяется штраф за несвоевременную регистрацию транспортных средств. Кроме того, запись на регистрацию автомобилей, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений будет производиться через портал государственных услуг, отмечает РЕН ТВ.



Также будет минимизировано нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС. Планируется, что и сами инспекторы будут реже останавливать автомобили на улицах.



В свою очередь все помещения МВД России будут подвергаться санитарной обработке каждые два часа.

