ГИБДД меняет схему работы из-за коронавируса
ГИБДД изменила порядок работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ведомство приняло решение по возможно минимизировать общение сотрудников с гражданами.
В частности, временно отменяется штраф за несвоевременную регистрацию транспортных средств. Кроме того, запись на регистрацию автомобилей, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений будет производиться через портал государственных услуг, отмечает РЕН ТВ.
Также будет минимизировано нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС. Планируется, что и сами инспекторы будут реже останавливать автомобили на улицах.
В свою очередь все помещения МВД России будут подвергаться санитарной обработке каждые два часа.
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