ГИБДД дала советы по поездкам на машине между регионами

К примеру, в начале недели «Невские новости» сообщали, что через посты ГИБДД в Вологоде не пропустили около 80 автомобилей, в основном — с не «местными» номерами.



В этой связи в ГИБДД настоятельно рекомендуют автомобилистам изучить информацию об обстановке и ограничениях в том или ином регионе на официальных сайтах. В ведомстве также посоветовали иметь при себе не только паспорт и документы на транспорт, но и, по возможности, справку о том, что вы не инфицированы коронавирусом.



В Госавтоинспекции подчеркнули, что в условиях пандемии коронавируса планировать поездки нужно только в самых крайних случаях, лучше — оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

