ГИБДД дала советы по поездкам на машине между регионами

Госавтоинспекция России дала рекомендации по проезду на личном транспорте между регионами страны в условиях распространения коронавируса.

В ведомстве сообщили, что, по имеющимся данным, в большинстве регионов нет никаких ограничений на движение транзитного транспорта. Однако местные власти могут ограничивать въезд в отдельные города и населенные пункты.

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К примеру, в начале недели «Невские новости» сообщали, что через посты ГИБДД в Вологоде не пропустили около 80 автомобилей, в основном — с не «местными» номерами.

В этой связи в ГИБДД настоятельно рекомендуют автомобилистам изучить информацию об обстановке и ограничениях в том или ином регионе на официальных сайтах. В ведомстве также посоветовали иметь при себе не только паспорт и документы на транспорт, но и, по возможности, справку о том, что вы не инфицированы коронавирусом.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что в условиях пандемии коронавируса планировать поездки нужно только в самых крайних случаях, лучше — оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:РегионыКоронавирус
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