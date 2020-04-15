Сами виноваты. Экс-глава ГИБДД объяснил причину утренних пробок в Москве

Пропускной режим спровоцировал пробки на въездах в Москву. С 15 апреля сотрудники полиции проверяют у водителей наличие цифровых спецпропусков, дающих право на передвижение.Утром в среду было затруднено движение при въезде в город. Об этом в соцсетях сообщали очевидцы, также трудности движения были отмечены онлайн-сервисом «Яндекс.Пробки». По данным на 9:10, приложение показывало бордовым цветом каждый из въездов в столицу. На некоторых участках очередь автомобилей на проверку превышает 5 километров.

Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в эфире НСН заявил, что люди поехали утром в Москву из области без пропусков. По его мнению, пробки образовались из-за того, что пришлось разворачивать нарушителей.