Сами виноваты. Экс-глава ГИБДД объяснил причину утренних пробок в Москве
Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в эфире НСН заявил, что люди выехали в Москву без пропусков.
Пропускной режим спровоцировал пробки на въездах в Москву. С 15 апреля сотрудники полиции проверяют у водителей наличие цифровых спецпропусков, дающих право на передвижение.Утром в среду было затруднено движение при въезде в город. Об этом в соцсетях сообщали очевидцы, также трудности движения были отмечены онлайн-сервисом «Яндекс.Пробки». По данным на 9:10, приложение показывало бордовым цветом каждый из въездов в столицу. На некоторых участках очередь автомобилей на проверку превышает 5 километров.
Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в эфире НСН заявил, что люди поехали утром в Москву из области без пропусков. По его мнению, пробки образовались из-за того, что пришлось разворачивать нарушителей.
«Всем надо побольше сидеть дома. Будет меньше пробок. Я уверен, что огромное количество людей едет без пропусков, и их приходится разворачивать. Я думаю, руководители города и госавтоинспекции изучают ситуацию, возможно, примут решение сделать отдельные въезды для отдельных категорий лиц. Тем не менее их тоже надо проверять, есть ли у них пропуска. Мои друзья сегодня въезжали в Москву, их никто не остановил, даже так. Я сам дома сижу», - добавил он.
15 апреля утром из-за проверки пропусков у каждого пассажира огромные очереди образовались и в столичном метро. Москвичи жаловались в соцсетях, что ожидание доходит до получаса, в очередях сложно соблюдать рекомендованную дистанцию, а полицейские не соблюдают меры безопасности.
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