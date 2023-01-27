Движение автомобилистов назвало «доносы» от пешеходов незаконными

Автомобилист, которому выписывается штраф, имеет право знать, на основании чего он был привлечен к ответственности, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что россияне смогут получать бонусы за фиксацию в мобильном приложении «Народный инспектор» нарушений, связанных с неправильной парковкой и «опасным вождением». Приложение планируют запустить по всей России в 2024 году, в Москве такая практика уже существует. Похмелкин сообщил о незаконности такого приложения, но отметил, что «доносов» поступает мало.