Движение автомобилистов назвало «доносы» от пешеходов незаконными
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что приложение «Народный инспектор» в России не приживется.
Автомобилист, которому выписывается штраф, имеет право знать, на основании чего он был привлечен к ответственности, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что россияне смогут получать бонусы за фиксацию в мобильном приложении «Народный инспектор» нарушений, связанных с неправильной парковкой и «опасным вождением». Приложение планируют запустить по всей России в 2024 году, в Москве такая практика уже существует. Похмелкин сообщил о незаконности такого приложения, но отметил, что «доносов» поступает мало.
«Таких доносов мало, особых жалоб у нас не поступало. Я считаю эту практику незаконной, особенно если на основании таких заявлений штраф выписывают автоматически. Лицо, привлекаемое к ответственности, должно знать, на основании каких доказательств это происходит. Всегда должен быть установлен источник информации, какой-то реальный человек, реальные фотографии. Злоупотреблений может быть очень много. Надеюсь, что этот опыт у нас не приживется, доносов мало», - сказал собеседник НСН.
При этом ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов сказал НСН, что пешеходы и так не могут «пожаловаться» анонимно, что ставит их под угрозу из-за желания «агрессивных водителей отомстить».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Минпромторг предложил перевести новые регионы России на московское время
- Песков не стал комментировать помилование участников СВО, сославшись на секретность
- В ДНР заявили о переброске сил ВСУ в Угледар из-под Артемовска
- Песков: переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается
- Клишас: Незаконные санкции США не могут быть предметом переговоров
- Пригожин высказался о «преступлениях» ЧВК «Вагнер»
- Пакистан намерен начать импорт нефти из России в апреле
- В офисе Зеленского заявили, что Польша передаст Киеву еще 60 боевых танков
- Семейные проблемы стали причиной нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
- Циципас обыграл Хачанова и вышел в финал Australian Open
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru