Движение автомобилистов назвало «доносы» от пешеходов незаконными

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что приложение «Народный инспектор» в России не приживется. 

Автомобилист, которому выписывается штраф, имеет право знать, на основании чего он был привлечен к ответственности, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что россияне смогут получать бонусы за фиксацию в мобильном приложении «Народный инспектор» нарушений, связанных с неправильной парковкой и «опасным вождением». Приложение планируют запустить по всей России в 2024 году, в Москве такая практика уже существует. Похмелкин сообщил о незаконности такого приложения, но отметил, что «доносов» поступает мало.

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«Таких доносов мало, особых жалоб у нас не поступало. Я считаю эту практику незаконной, особенно если на основании таких заявлений штраф выписывают автоматически. Лицо, привлекаемое к ответственности, должно знать, на основании каких доказательств это происходит. Всегда должен быть установлен источник информации, какой-то реальный человек, реальные фотографии. Злоупотреблений может быть очень много. Надеюсь, что этот опыт у нас не приживется, доносов мало», - сказал собеседник НСН.

При этом ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов сказал НСН, что пешеходы и так не могут «пожаловаться» анонимно, что ставит их под угрозу из-за желания «агрессивных водителей отомстить».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыЖалобаМобильное ПриложениеПешеходы
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