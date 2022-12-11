Алкозамки - бессмысленное и дорогое удовольствие для автовладельцев

В МВД РФ утверждают, что оснащение автомобилей и других транспортных средств алкозамками в обязательном порядке не планируется. Это возможно только при условии формирования организационно-технических и правовых основ, принятия соответствующих законодательных актов, утверждения и внедрения технических стандартов, а также организации развитой сети контрольно-сервисных центров, пишут «Известия».

Минпромторг и ГИБДД предлагают за счет нетрезвых водителей принудительно устанавливать алкозамки

В 2010 году в Татарстане такими замками оборудовали школьные автобусы, и опыт оказался неудачным. По официальным данным, примерно у половины автобусов выявили сбои в работе устройств.

По мнению вице-президент Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, оборудовать алкозамками можно, прежде всего, автомобили каршеринга, чтобы исключить выезд автомобиля с нетрезвым водителем и вероятное ДТП.

По данным источника «Известий» в одной из каршеринговых компаний, их владельцы не разделяют эту идею, считая ее дорогой и легко игнорируемой водителями.

Ранее приветствовал идею алкозамков председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. В эфире НСН он сравнил этот прибор с ограждением газона:

«Самый верный способ предотвратить правонарушение – это физическое препятствие. Загородим газоны – там никто не будет парковаться. Установим отбойники – никто не будет выезжать на встречную полосу, поставим алкозамки – никто не будет ездить пьяным за рулем. И не надо напрягать правоохранительную систему», - заявил он.


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Титиевский
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