МВД составило портрет пьяного водителя

Обычно пьяный водитель в России – это мужчина от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, который уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД или был участником ДТП в пьяном виде. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

Отмечается, что почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работает. При этом 21% таких участников аварий работает в сфере торговли и услуг.

По данным источника, в девяти из десяти ДТП с участием пьяных водителей за рулем автомобилей находились мужчины. Также среди всех аварий, в которые попали люди, ранее лишенные водительских прав, более 40% находились за рулем в алкогольном опьянении. При этом среди ранее привлекавшихся к уголовной ответственности факты управления автомобилем с признаками опьянения устанавливались почти в 44% случаев.

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Сообщается, что 83% аварий с участием пьяных водителей совершаются на легковых автомобилях, 13% - на мотоциклах, 4% - на других категориях транспортных средств.

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2021 году в результате ДТП с участием пьяных водителей погибли 3 тысячи 445 человек. Всего при их участии произошла каждая восьмая авария.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:АвтомобилиАлкогольВодителиДТПМВД РФ
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