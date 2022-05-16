МВД составило портрет пьяного водителя

Обычно пьяный водитель в России – это мужчина от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, который уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД или был участником ДТП в пьяном виде. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

Отмечается, что почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работает. При этом 21% таких участников аварий работает в сфере торговли и услуг.

По данным источника, в девяти из десяти ДТП с участием пьяных водителей за рулем автомобилей находились мужчины. Также среди всех аварий, в которые попали люди, ранее лишенные водительских прав, более 40% находились за рулем в алкогольном опьянении. При этом среди ранее привлекавшихся к уголовной ответственности факты управления автомобилем с признаками опьянения устанавливались почти в 44% случаев.