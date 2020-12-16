Louna: слушайте рок, чтобы Artik&Asti не были самыми популярными
Лидер группы Louna специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В соцсетях увеличилось число фейков о вакцинации в России
Лига безопасного интернета сообщила, что в социальных сетях и мессенджерах увеличилось число фейковых новостей о вакцинации россиян.
Лусинэ Геворкян: «В данной ситуации вообще много новостных фейков касательно коронавируса. Но главное, чтобы сама вакцина фейком не оказалась. Тем временем, препарат «Спутник V» доставлен во все российские регионы. А власти Москвы разрешили частным клиникам делать клиентам прививки от коронавируса. Что ж, посмотрим-посмотрим, к чему это все приведет. Хотелось бы, конечно, в «Спутник V» верить, но пока испытания до конца не пройдены, поэтому остается только надеяться», – поделилась своим мнением со слушателями НСН Лусинэ Геворкян.
Борода Деда Мороза представляет угрозу в этом году
Назван самый опасный аксессуар Деда Мороза в текущем году – это ватная борода.
Лусинэ Геворкян: «Мое мнение такого, что все ватное – достаточно опасный аксессуар. Сейчас весь мир живет в онлайн. Поэтому и онлайн-приглашение Деда Мороза тоже возможно, это, наверное, выход для родителей, которые хотят остаться здоровыми», – предположила она в эфире НСН.
Выросло количество россиян, готовых к серой зарплате
Доля россиян, готовых получать зарплату «в конвертах», за лето и осень выросла. Всего таковых теперь 44 процента, сообщает портал SuperJob.
Лусинэ Геворкян: «А остальные проценты, видимо, хотят в принципе получать зарплату как факт, а не ждать ее по несколько месяцев», – отметила она в интервью НСН.
Назван самый популярный трек у россиян в этом году
Самым популярным у россиян треком в 2020 году стал «Девочка, танцуй» в исполнении Artik & Asti, отмечает сервис «Яндекс.Музыка».
Лусинэ Геворкян: «Друзья, нужно слушать больше хорошей музыки, чтобы такие треки не становились популярными. Слушайте больше рока, что в следующем году изменить эту плачевную ситуацию к лучшему», – сказала она в беседе с НСН.
Мэрию Парижа оштрафовали за большое количество женщин
Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тысяч евро за слишком большое количество женщин-руководителей.
Лусинэ Геворкян: «Интересно, чье это было решение, куда пошел штраф. И почему не штрафуют ни одно политическое движение за большое количество мужчин-руководителей, которые занимаются исключительно тем, что сеют военизированные проблемы и не справляются с экономикой ни в одной стране», – подытожила в разговоре с НСН Лусинэ Геворкян.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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