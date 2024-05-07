Открылся проект о военной истории российского казачества

На сайте Всероссийского казачьего общества открылся проект «Главная традиция-защищать Родину», посвященный военной истории российского казачества.

Первым материалом раздела стала статья военного историка Дмитрия Болтенкова, в котором представлены сведения об участии бойцов четвертого гвардейского казачьего кавалерийского корпуса в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1943 года.

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В дальнейшем в тематическом разделе будут размещены и другие материалы, рассказывающие о труде казаков. Как сообщают организаторы, поделиться тематической информацией может каждый.

Главной целью проекта является воспитание подрастающего поколения в традициях российского казачества.

Всероссийское казачье общество также предложило всем желающим принять участие в наполнении проекта интересными и познавательными материалами.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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