Открылся проект о военной истории российского казачества

В дальнейшем в тематическом разделе будут размещены и другие материалы, рассказывающие о труде казаков. Как сообщают организаторы, поделиться тематической информацией может каждый.

Главной целью проекта является воспитание подрастающего поколения в традициях российского казачества.

Всероссийское казачье общество также предложило всем желающим принять участие в наполнении проекта интересными и познавательными материалами.

