Открылся проект о военной истории российского казачества
На сайте Всероссийского казачьего общества открылся проект «Главная традиция-защищать Родину», посвященный военной истории российского казачества.
Первым материалом раздела стала статья военного историка Дмитрия Болтенкова, в котором представлены сведения об участии бойцов четвертого гвардейского казачьего кавалерийского корпуса в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1943 года.
В дальнейшем в тематическом разделе будут размещены и другие материалы, рассказывающие о труде казаков. Как сообщают организаторы, поделиться тематической информацией может каждый.
Главной целью проекта является воспитание подрастающего поколения в традициях российского казачества.
Всероссийское казачье общество также предложило всем желающим принять участие в наполнении проекта интересными и познавательными материалами.
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