ВЦИОМ: Россияне боятся больше коронавируса, чем безработицы
Граждан России больше беспокоит возможность заражения их или родственников коронавирусом, чем вероятная потеря работы или доход. Такую позицию обозначили 60% участников опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Исследование было посвящено восприятию жителями страны текущей ситуации с COVID-19. Скорее боятся потерять работу и доход 31% респондентов. Более половины россиян - 57% - называют достаточными меры, которые принимают власти для борьбы с инфекцией. Причём ещё 11% считают усилия избыточными.
При этом, 58% опрошенных полагают, что новый коронавирус опаснее сезонного гриппа. В Москве такой точки зрения придерживаются 64% респондентов. Кроме того, три четверти россиян - 75% - заявили о поддержке и ценности волонтерства в сложившихся условиях пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru