Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра

По его словам, освоить ДЭГ он решит потому, что у него много дел, а также двое несовершеннолетних детей. Он отметил, что электронное голосование - это удобно и быстро.

«И не так много времени я потратил на это, не отрываясь от дел. Проголосовал моментально после того, как код получил. Поэтому у меня положительное впечатление от голосования», – добавил Черняев, указав, что благодаря ДЭГ можно проголосовать, даже не находясь в Москве.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отдал свой голос на выборах мэра столицы посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

