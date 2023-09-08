Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра
Командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2», Герой России Евгений Черняев заявил, что для участия в выборах воспользовался дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, освоить ДЭГ он решит потому, что у него много дел, а также двое несовершеннолетних детей. Он отметил, что электронное голосование - это удобно и быстро.
«И не так много времени я потратил на это, не отрываясь от дел. Проголосовал моментально после того, как код получил. Поэтому у меня положительное впечатление от голосования», – добавил Черняев, указав, что благодаря ДЭГ можно проголосовать, даже не находясь в Москве.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отдал свой голос на выборах мэра столицы посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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