Герой России Дмитрий Лисицкий погиб на СВО

Глава округа назвал гибель земляка огромной утратой для Ставропольского края. Отмечается, что Герой России много раз участвовал в боевых операциях в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии, Сирии, в СВО, проявляя мужество и отвагу.

Временно исполняющий обязанности ректора Ставропольского государственного аграрного университета, выпускником которого был Лисицкий, Владимир Ситников написал в своем Telegram-канале, что Герой России погиб в бою.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, один ранен при обстреле поселка в Курской области.

