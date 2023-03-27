Герой России Дмитрий Лисицкий погиб на СВО

Командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий погиб на спецоперации (СВО), сообщил глава Благодарненского округа Ставропольского края Александр Теньков в своем Telegram-канале.

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Глава округа назвал гибель земляка огромной утратой для Ставропольского края. Отмечается, что Герой России много раз участвовал в боевых операциях в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии, Сирии, в СВО, проявляя мужество и отвагу.

Временно исполняющий обязанности ректора Ставропольского государственного аграрного университета, выпускником которого был Лисицкий, Владимир Ситников написал в своем Telegram-канале, что Герой России погиб в бою.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, один ранен при обстреле поселка в Курской области.

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ФОТО: t.me/sitnikov_vl
ТЕГИ:СпецоперацияСтавропольский КрайГерой РоссииСмерть

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