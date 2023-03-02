Один человек погиб, один ранен при обстреле поселка в Курской области

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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Губернатор сообщил, что пострадавший при обстреле госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь.

Старовойт заявил, что всего было зафиксировано пять прилётов. По предварительной информации, осколками повреждены три дома. Также в результате обстрела в посёлке нарушено электроснабжение, добавил губернатор.

Глава региона принес глубокие соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось об обстреле приграничного поселка Теткино в Курской области.

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ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
ТЕГИ:ЖертвыКурская ОбластьОбстрел
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