Пригожин рассказал, чем займется ЧВК «Вагнер» после окончания спецоперации

Основатель «оркестра» высказался против закона о ЧВК. Он напомнил, что «Вагнер» на протяжении многих лет выполнял задачи в Азии, Африке и других регионах

По словам Пригожина, сражающиеся в Донбассе «музыканты» защищают российский народ, свои семьи и близких.

«Как только мы отбросим врага, как только наша армия окончательно встанет на ноги, мы немедленно вернемся к той работе, которую выполняли до этого», - сообщил предприниматель.

Бизнесмен ранее направил письмо главе Госдепа США Энтони Блинкену. Он призвал американские власти отказаться от политики влияния в Африке и поддержать «Вагнер», пишет НСН.

