Пригожин рассказал, чем займется ЧВК «Вагнер» после окончания спецоперации
После выполнения целей спецоперации ЧВК «Вагнер» вернется к тем задачам, которые выполняла ранее, заявил основатель группы Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram.
Основатель «оркестра» высказался против закона о ЧВК. Он напомнил, что «Вагнер» на протяжении многих лет выполнял задачи в Азии, Африке и других регионах
По словам Пригожина, сражающиеся в Донбассе «музыканты» защищают российский народ, свои семьи и близких.
«Как только мы отбросим врага, как только наша армия окончательно встанет на ноги, мы немедленно вернемся к той работе, которую выполняли до этого», - сообщил предприниматель.
Бизнесмен ранее направил письмо главе Госдепа США Энтони Блинкену. Он призвал американские власти отказаться от политики влияния в Африке и поддержать «Вагнер», пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Глава Минфина США допустила наступление дефолта
- Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине
- Росреестр: продажи новостроек в Москве рухнули на 35%
- СМИ сообщили о звуке мощного взрыва в Курске
- Минобороны России: израильская авиация вывела из строя аэропорт в сирийском Алеппо
- ФРС США повысила ставку до максимума с 2007 года
- В Самаре горит одна из достопримечательностей города
- В США дефицит антибиотиков и детских лекарств
- Пригожин рассказал, чем займется ЧВК «Вагнер» после окончания спецоперации
- Reuters: стоимость восстановления Украины оценили в $411 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru