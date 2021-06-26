Германия ужесточит правила въезда из России и Португалии из-за коронавируса

ФРГ с 29 июня вводит ограничения на поездки в Россию и Португалию из-за распространения новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом сообщил институт Роберта Коха.

Отмечается, что Португалия и РФ классифицируются как «регионы распространения вариантов коронавируса». Для прибывающих в Германию их этих стран будут действовать более жесткие правила въезда.

В частности, из-за угрозы заражения COVID-19 все въезжающие из зон риска в ФРГ обязаны пройти цифровую регистрацию (DEA) в течение 10 дней до прибытия. Кроме того, для въезда необходим отрицательный тест на коронавирус, справка о полной вакцинации признанными в Евросоюзе препаратами или справка о перенесенном заболевании.

При въезде из регионов с распространением вариантов вируса нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19 независимо от наличия других документов.

Также прибывающие из региона риска или повышенного риска обязаны соблюдать 10-дневный карантин, который может быть сокращен при определенных условиях. По прибытии из зоны с распространением вариантов COVID-19 необходимо пройти 14-дневный карантин, возможность его сокращения не предусмотрена.

Ранее СМИ сообщали, что из-за осложнения ситуации с коронавирусом Германия с 27 июня приостановит наземное и воздушное сообщение с Россией и ужесточит ограничения для прибывающих граждан РФ.

