СМИ: Германия приостановит авиасообщение с Россией

Германия на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России приостановит наземное и воздушное сообщение с РФ, а также ужесточит ограничения для прибывающих в страну россиян. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства документы Германо-российского форума.