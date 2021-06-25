СМИ: Германия приостановит авиасообщение с Россией

Германия на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России приостановит наземное и воздушное сообщение с РФ, а также ужесточит ограничения для прибывающих в страну россиян. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства документы Германо-российского форума.

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Ожидается, что с воскресенья, 27 июня граждане РФ по прибытии в Германию должны будут пройти двухнедельный карантин. Возможности его досрочного прекращения не предусмотрено.


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ТЕГИ:АвиасообщениеРоссияГермания
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