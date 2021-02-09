МИД России: тема Навального не касается ни ЕС, ни Испании
Тема российского политика Алексея Навального не касается ни Евросоюз, ни Испании, передает агентство Efe со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
«Каким образом тема Навального касается Испании? Каким образом это входит в повестку дня министерства иностранных дел Испании?» - сказала Захарова.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Испании Аранча Гонсалес Лайя, комментируя высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу «каталонского дела», заявила, что политических заключенных в Испании нет, есть заключенные политики. Также она в очередной раз призвала к освобождению Навального.
Ранее Мария Захарова прокомментировала позицию Минюста ФРГ, где настаивают, что Берлин передал Москве всю возможную информацию по ситуации вокруг инцидента с Алексеем Навальным. В российском МИДе считают, что материалы немецкой стороны не содержат ответов на заданные Россией вопросы.
Напомним, Алексей Навальный проходил лечение в немецкой клинике. Германские специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Блогера переправили в Берлин из Омска, где его жизнь спасли омские медики, когда Навального сняли с аваиарейса из-за ухудшения состояния 20 августа.
Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и потребовала у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.
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