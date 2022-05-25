Германия с 1 июня смягчит антиковидные правила въезда в страну
Власти Германии на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом планируют смягчить требования для въезда в страну на летний период, сообщил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах медиагруппе Funke.
По его словам, с 1 июня въезжающим в страну не нужно будет предъявляться информацию о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании.
До этого путешественники из зон распространения вируса должны были также пройти 14-дневный карантин, даже если они вакцинированы, это правило продолжит действовать для определенных регионов.
Ранее власти Израиля заявили об отмене правила предоставления ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну. Отмечается, что требование снимается с 21 мая для всех пассажиров. Между тем, требование о заполнении декларации о въезде в Израиль в течение 48 часов до въезда в страну остается в силе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Германия с 1 июня смягчит антиковидные правила въезда в страну
- Кудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений
- МИД РФ: Россия не будет выходить из ВОЗ
- Варшава предложила ввести пошлины для стран-импортеров российской нефти
- В Белгородской области один человек был ранен при обстреле села Журавлевка
- Путин и Шойгу навестили в Москве военных, получивших ранения в Украине
- В Москве женщина забыла ребёнка в такси
- Силы Народной милиции и РФ взяли в оперативное окружение Северодонецк в ЛНР
- Власти Латвии планируют снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября
- В Счетной палате предупредили о грядущем спаде в экономике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru