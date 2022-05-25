Германия с 1 июня смягчит антиковидные правила въезда в страну

Власти Германии на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом планируют смягчить требования для въезда в страну на летний период, сообщил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах медиагруппе Funke.

По его словам, с 1 июня въезжающим в страну не нужно будет предъявляться информацию о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании.

«Бесковидное лето»: Новая волна коронавируса не накроет Россию раньше осени

До этого путешественники из зон распространения вируса должны были также пройти 14-дневный карантин, даже если они вакцинированы, это правило продолжит действовать для определенных регионов.

Ранее власти Израиля заявили об отмене правила предоставления ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну. Отмечается, что требование снимается с 21 мая для всех пассажиров. Между тем, требование о заполнении декларации о въезде в Израиль в течение 48 часов до въезда в страну остается в силе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГраницаКоронавирусГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры