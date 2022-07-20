В Германии потребовали запустить «Северный поток-2» после слов Путина

Читатели газеты Die Welt потребовали от правительства Германии запустить поставки газа по трубопроводу «Северный поток-2» и обеспечить энергетическую безопасность страны.

Путин предложил запустить «Северный поток – 2» для увеличения поставок энергоресурса

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газопровод по инициативе немецкой стороны заморозили после начала спецоперации РФ на Украине, хотя магистраль была готова к работе.

Комментируя слова Путина, немецкие пользователи призвали власти ФРГ запустить газопровод и «остановить свою политику». Юзеры отметили, что закрытие «Северного потока-2» «было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь», пишет Ura.ru.

Кроме того, читатели высказали мнение, что трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» идентичны, «нет разницы», какую магистраль использовать, и этот вопрос — политический. Пользователи напомнили, что президент США Джо Байден настаивал на отказе от «Северного потока-2» задолго до украинского кризиса, и Вашингтон «боролся всеми средствами» с этим проектом.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинГазопроводГерманияСеверный Поток-2
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