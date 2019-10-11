Путин утвердил стратегию развития в России искусственного интеллекта

Стратегию развития в стране искусственного интеллекта до 2030 года утвердил президент РФ Владимир Путин. Документ указа размещён на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что стратегия призвана ускорить развитие искусственного интеллекта в России, а также задать повышенный темп для соответствующих исследований в стране. Кроме того, это повысит доступность информации для пользователей и даст возможность подготовить кадры для работы в этой отрасли, отмечает «ФедералПресс».

Добавим, также Путин дал поручение кабмину до 15 декабря внести изменения в национальную программу «Цифровая экономика РФ», разработав и утвердив проект «Искусственный интеллект».

Ранее в эфире НСН журналист, специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков рассказал, что на сегодняшний день Россия по уровню роботизации тотально отстает от Запада и развитых стран Азии.

