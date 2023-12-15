«Умеренная, но чувствительная»: Геофизик рассказал, на кого подействует вспышка на солнце
Рекордная вспышка на Солнце приведет к магнитной буре, которая отразится на работе электроники, сказал НСН Вадим Коломин.
Сильная вспышка на солнце не доставит серьезного беспокойства метеозависимым людям, рассказал в интервью НСН заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин.
Ранее на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за последние шесть лет, сообщал сайт центра погоды «Фобос». Также была анонсирована магнитная буря.
«Метеозависимые люди, конечно, почувствуют. Но обычно последствия магнитной бури больше ощущаются, когда населению сообщают о них. Человек сам надумывает проблему. Это же элементарная физика: если ты включаешь в комнате лампочку мощностью 50 Вт, получаешь ровно такое изменение магнитной индукции, какое доходит до нас от Солнца», - пояснил Коломин.
Эксперты ожидают, что предстоящая в выходные магнитная буря будет умеренной.
«Ожидаем умеренную магнитную бурю в течение двух дней - в субботу и воскресенье. В основном ее ощутят электротехнические средства, средства связи и кабельная инфраструктура передачи электроэнергии. Будут существенные помехи. Мы уже уведомляем корпорации, готовимся», - резюмировал специалист.
Ранее геофизик Коломин в беседе с НСН также предупреждал о рекордном числе магнитных бурь в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка-НСН».
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