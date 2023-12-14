На Солнце произошла самая сильная за последние 6 лет вспышка

В четверг, 14 декабря, на Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последние шесть лет. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Магнитные бури: «Болеют» техника и люди

Вспышка произошла около 20:00 мск. Последний раз подобная по силе активность наблюдалась в 2017 году, уточнили в центре.

Сотрудники «Фобос» предупредили, что вспышки на Солнце часто предвещают магнитные бури. Ближайшая ожидается в субботу, 16 декабря.

На Земле с 30 ноября по 1 декабря произошла сильная магнитная буря. До этого на Солнце зафиксировали две сильные вспышки, отмечает «Радиоточка НСН».

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