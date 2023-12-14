На Солнце произошла самая сильная за последние 6 лет вспышка

Вспышка произошла около 20:00 мск. Последний раз подобная по силе активность наблюдалась в 2017 году, уточнили в центре.

Сотрудники «Фобос» предупредили, что вспышки на Солнце часто предвещают магнитные бури. Ближайшая ожидается в субботу, 16 декабря.

На Земле с 30 ноября по 1 декабря произошла сильная магнитная буря. До этого на Солнце зафиксировали две сильные вспышки, отмечает «Радиоточка НСН».

