На Солнце произошла самая сильная за последние 6 лет вспышка
14 декабря 202322:58
В четверг, 14 декабря, на Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последние шесть лет. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Вспышка произошла около 20:00 мск. Последний раз подобная по силе активность наблюдалась в 2017 году, уточнили в центре.
Сотрудники «Фобос» предупредили, что вспышки на Солнце часто предвещают магнитные бури. Ближайшая ожидается в субботу, 16 декабря.
На Земле с 30 ноября по 1 декабря произошла сильная магнитная буря. До этого на Солнце зафиксировали две сильные вспышки, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru