Геофизик предупредил о рекордном числе магнитных бурь в 2025 году

«Есть пики солнечной активности, циклы в 11 лет происходят. Сегодня ничего обычного не происходит. Это нормальный ход событий, потому что в 2025 году как раз будет пик солнечной активности. Но надо понимать, что магнитные бури имеют достаточно серьезные последствия в наш век, когда идет интенсивное развитие техники, электроники. Просто наблюдать за магнитными бурями неправильно, мы должны вырабатывать механизм принятия решений для корпораций и министерств, которые подвержены влиянию магнитных бурь», - объяснил он.

Коломин также представил отрасли, которые больше всего страдают от магнитных бурь.

«У нас достоверных данных о том, что магнитные бури влияют на человека, нет, но у нас и задачи такой нет. Но есть статистические наблюдения, которые говорят о влиянии на здоровье человека. Как на технику влияет – надо понимать, что солнечный ветер – это такая плазма. В первую очередь это на космической технике сказывается, на самолетах, на высоте значительно повышается радиационная нагрузка на экипажи и пассажиров. Газопроводы, нефтепроводы, электромагистрали – там очень сильные токи в момент этих бурь. Поэтому эти отрасли всегда предупреждаются о возможных бурях. Наибольшее влияние магнитные бури оказывают в северных широтах. Но их интенсивность будет увеличиваться и влияние распространится», - отметил собеседник НСН.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил ввести СМС-уведомление россиян о магнитных бурях. Как отметил парламентарий, во время магнитных бурь специалисты Минздрава и РАН рекомендуют скорректировать дозы принимаемых лекарств, питание и физическую активность. Однако в стране нет системы оповещения о повышенном риске из-за приближающихся магнитных бурь. Это не позволяет большинству метеозависимых людей подготовиться к «возможным негативным реакциям», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

