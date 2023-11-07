Геофизик предупредил о рекордном числе магнитных бурь в 2025 году
В 2025 году ожидается пик солнечной активности, интенсивность магнитных бурь будет увеличиваться, заявил НСН Вадим Коломин.
В 2025 году ожидается пик солнечной активности, что увеличит интенсивность магнитных бурь, заявил заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин в беседе с НСН. По его словам, это в первую очередь негативно влияет на технику и электронику.
5 ноября на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ). По данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G3 («сильно») по шкале из пяти показателей. Такой уровень указывает, что на планете возможны проблемы в энергетических системах, перебои в спутниковой или низкочастотной радионавигации, высокочастотной радиосвязи. Ученые считают, что число магнитных бурь в России будет увеличиваться в ближайшее время. Коломин с прогнозами согласился.
«Есть пики солнечной активности, циклы в 11 лет происходят. Сегодня ничего обычного не происходит. Это нормальный ход событий, потому что в 2025 году как раз будет пик солнечной активности. Но надо понимать, что магнитные бури имеют достаточно серьезные последствия в наш век, когда идет интенсивное развитие техники, электроники. Просто наблюдать за магнитными бурями неправильно, мы должны вырабатывать механизм принятия решений для корпораций и министерств, которые подвержены влиянию магнитных бурь», - объяснил он.
Коломин также представил отрасли, которые больше всего страдают от магнитных бурь.
«У нас достоверных данных о том, что магнитные бури влияют на человека, нет, но у нас и задачи такой нет. Но есть статистические наблюдения, которые говорят о влиянии на здоровье человека. Как на технику влияет – надо понимать, что солнечный ветер – это такая плазма. В первую очередь это на космической технике сказывается, на самолетах, на высоте значительно повышается радиационная нагрузка на экипажи и пассажиров. Газопроводы, нефтепроводы, электромагистрали – там очень сильные токи в момент этих бурь. Поэтому эти отрасли всегда предупреждаются о возможных бурях. Наибольшее влияние магнитные бури оказывают в северных широтах. Но их интенсивность будет увеличиваться и влияние распространится», - отметил собеседник НСН.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил ввести СМС-уведомление россиян о магнитных бурях. Как отметил парламентарий, во время магнитных бурь специалисты Минздрава и РАН рекомендуют скорректировать дозы принимаемых лекарств, питание и физическую активность. Однако в стране нет системы оповещения о повышенном риске из-за приближающихся магнитных бурь. Это не позволяет большинству метеозависимых людей подготовиться к «возможным негативным реакциям», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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