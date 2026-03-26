Реестр воинского учета в будущем полностью заработает в электронном формате, сейчас же в нем нередки сбои, в результате которых призывник, например, может оказаться на воинском учете сразу в двух военкоматах, заявил НСН юрист в области военного права Иван Самарин.

Согласно постановлению правительства РФ, теперь гражданам не нужно лично являться в военный комиссариат для освобождения или предоставления отсрочки от обязательной воинской службы при наличии достаточных сведений в реестре воинского учета.

«У нас и раньше было правило, что если молодой человек в письменном заявлении предоставляет сведения о праве на отсрочку, то решение призывной комиссии может быть принято заочно и он может не посещать военный комиссариат. Но, к сожалению, на практике все получается по-другому. Даже тем, кто хочет, чтобы отсрочка предоставлялась без его участия, вызывают. И, наоборот, не вызывают тех, кто хочет, чтобы вызвали и провели, например, медицинское обследование», - рассказал Самарин.