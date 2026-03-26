«В жизни по-другому»: Юрист об отсрочке от армии дистанционно
Электронная система воинского учета до сих пор работает со сбоями, заявил НСН юрист по военному праву Иван Самарин.
Реестр воинского учета в будущем полностью заработает в электронном формате, сейчас же в нем нередки сбои, в результате которых призывник, например, может оказаться на воинском учете сразу в двух военкоматах, заявил НСН юрист в области военного права Иван Самарин.
Согласно постановлению правительства РФ, теперь гражданам не нужно лично являться в военный комиссариат для освобождения или предоставления отсрочки от обязательной воинской службы при наличии достаточных сведений в реестре воинского учета.
«У нас и раньше было правило, что если молодой человек в письменном заявлении предоставляет сведения о праве на отсрочку, то решение призывной комиссии может быть принято заочно и он может не посещать военный комиссариат. Но, к сожалению, на практике все получается по-другому. Даже тем, кто хочет, чтобы отсрочка предоставлялась без его участия, вызывают. И, наоборот, не вызывают тех, кто хочет, чтобы вызвали и провели, например, медицинское обследование», - рассказал Самарин.
В военкомат призывнику придется явиться лично по повесткам военных комиссариатов, которые размещаются в Росреестре. Это может потребоваться не только для прохождения призывных мероприятий, но и, например, для уточнения документов воинского учета. В перспективе система воинского учета полностью перейдет в электронный формат, но пока она часто работает со сбоями.
«[Переход системы воинского учета в электронный формат] произойдет, но в какие сроки, сказать очень сложно. К этому стремятся, систему налаживают, и никак не могут до конца наладить. Сейчас даже документооборот между военкоматами часто не работает. В результате один и тот же человек может оказаться на воинском учете в двух военкоматах. До сих пор мы сталкиваемся с ситуацией, когда гражданин пытается сняться с воинского учета через «Госуслуги» и встать на воинский учет в другом военкомате по новому месту жительства, все работает очень плохо, данные не обновляются», - добавил юрист по военному праву.
Ранее Иван Самарин рассказал НСН, кого затронет призыв на военные сборы в 2026 году.
