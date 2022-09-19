Генсек ООН призвал Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех»

Генсек международной организации назвал обмен пленными «позитивной вещью», пишет Ura.ru.

«Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — отметил Гутерриш в беседе с РИА Новости.

Генсек ООН рассчитывает, что Россия и Украина достигнут как можно более широкой договоренности по этому вопросу, отмечает телеканал «360».

