Песков отверг идею Зеленского менять военнопленных на поставки аммиака
Идея президента Украины Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода Тольятти - Одесса неуместна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее Зеленский отметил, что он выступает против транзита аммиака из России через Украину и готов поддержать его лишь в обмен на военнопленных. По словам политика, он предложил этот вариант ООН.
«Разве люди и аммиак - это одно и то же?!» — заявил Песков, отвечая на вопрос о готовности Кремля рассмотреть такой вариант.
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