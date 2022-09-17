Песков отверг идею Зеленского менять военнопленных на поставки аммиака

Ранее Зеленский отметил, что он выступает против транзита аммиака из России через Украину и готов поддержать его лишь в обмен на военнопленных. По словам политика, он предложил этот вариант ООН.

«Разве люди и аммиак - это одно и то же?!» — заявил Песков, отвечая на вопрос о готовности Кремля рассмотреть такой вариант.

