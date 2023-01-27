Генсек ООН назвал неонацизм ключевой угрозой для ряда государств

В ходе церемонии Международного дня памяти жертв холокоста он отметил, что движения сторонников превосходства белой расы над остальным человечеством обретают все более угрожающие черты.

Также Гутерриш выразил обеспокоенность повсеместным распространением и беспрецедентным ростом уровня антисемитизма в мировом сообществе.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что построенная на идее «исключительности» идеология США является современной формой неонацизма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

