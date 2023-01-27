Генсек ООН назвал неонацизм ключевой угрозой для ряда государств

Неонацизм сегодня является основной внутренней угрозой для ряда государств. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщило агентство РИА Новости.

Клишас назвал идеологию США «современной формой неонацизма»

В ходе церемонии Международного дня памяти жертв холокоста он отметил, что движения сторонников превосходства белой расы над остальным человечеством обретают все более угрожающие черты.

Также Гутерриш выразил обеспокоенность повсеместным распространением и беспрецедентным ростом уровня антисемитизма в мировом сообществе.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что построенная на идее «исключительности» идеология США является современной формой неонацизма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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