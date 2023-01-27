Генсек ООН назвал неонацизм ключевой угрозой для ряда государств
Неонацизм сегодня является основной внутренней угрозой для ряда государств. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщило агентство РИА Новости.
В ходе церемонии Международного дня памяти жертв холокоста он отметил, что движения сторонников превосходства белой расы над остальным человечеством обретают все более угрожающие черты.
Также Гутерриш выразил обеспокоенность повсеместным распространением и беспрецедентным ростом уровня антисемитизма в мировом сообществе.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что построенная на идее «исключительности» идеология США является современной формой неонацизма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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