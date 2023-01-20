Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен направила членам американского конгресса письмо, уведомляющее о начале задействования чрезвычайных мер для избежания дефолта на фоне достижения потолка госдолга, установленного законом на уровне $31,4 трлн.

Комментируя решение Минфина США, Клишас назвал Соединенные Штаты банкротом, живущим в долг. В то же время Вашингтон «продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех "свободе" и "демократии"», не признавая за собой никаких обязательств.

«Вся идеология США, построенная на идее "исключительности" - не что иное как современная форма неонацизма», — написал глава комитета Совфеда в своем Telegram-канале.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что колониализм США стал фундаментом неонацизма, поскольку колониальный подход формирует основу для идеологии исключительности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

