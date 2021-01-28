Генсек ООН назвал 2020 годом «смерти, трагедий и отчаяния»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время выступления Генассамблеи ООН, что 2020 стал «годом смерти, катастроф и отчаяния» – коронавирус забрал 2 миллиона жизней и привел к потере более 500 миллионов рабочих мест. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что пандемия коронавируса вызвала «хаос в каждой стране и каждой экономике» и подчеркнул, что число жертв COVID-19 продолжает расти.