Генсек ООН назвал 2020 годом «смерти, трагедий и отчаяния»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время выступления Генассамблеи ООН, что 2020 стал «годом смерти, катастроф и отчаяния» – коронавирус забрал 2 миллиона жизней и привел к потере более 500 миллионов рабочих мест. Об этом пишет РИА «Новости».
Он отметил, что пандемия коронавируса вызвала «хаос в каждой стране и каждой экономике» и подчеркнул, что число жертв COVID-19 продолжает расти.
Генсек связал стихийные бедствия, которые нанесли ущерб на 210 миллиардов долларов, и пандемию с действиями человека, губительными для природы. Гутерреш призвал «поставить мир на рельсы» и заключил, что человечество должно перейти от отчаяния к надежде.
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