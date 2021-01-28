Генсек ООН выразил надежду на скорое одобрение ВОЗ вакцины «Спутник V»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на скорейшее одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В беседе с ТАСС Гутерриш рассказал, что ему известно о контактах ВОЗ с российскими властями.
«Надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что российская вакцина будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — заявил генсек.
Кроме того, Гутерриш считает, что российская вакцина может сыграть важную роль в борьбе с пандемией коронавируса, отмечает RT. По словам генсека, препарат может быть использован «в миссиях ООН в самых уязвимых областях» для вакцинации сотрудников и местного населения.
ВОЗ с 22 января начала предсертификационный этап рассмотрения заявки на использование «Спутника V». Очередные встречи по обсуждению российской вакцины состоятся 28 и 29 января.
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