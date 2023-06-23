Генпрокурор России поручил проверить энерготарифы в регионах
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить тарифы энергосбытовых компаний в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Краснов дал соответствующее поручение в Оренбурге во время личного приема граждан.
«Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний», — отметил Краснов.
Генпрокурор подчеркнул, что энергосбытовые компании не должны включать в тариф свои необоснованные траты.
Ранее стало известно, что правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца года, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru