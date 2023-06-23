Генпрокурор России поручил проверить энерготарифы в регионах

Краснов дал соответствующее поручение в Оренбурге во время личного приема граждан.

«Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний», — отметил Краснов.

Генпрокурор подчеркнул, что энергосбытовые компании не должны включать в тариф свои необоснованные траты.

Ранее стало известно, что правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца года, напоминает РИА ФАН.

