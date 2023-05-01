Кабмин повысил тарифы на передачу электроэнергии

Правительство России распорядилось повысить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

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Тариф увеличен на 6,3%. Мера будет действовать с 1 мая по 31 декабря 2023 года.

Кремль в текущем году отказался участвовать в акции «Час Земли», сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решение принято в связи с признанием Всемирного фонда природы (WWF) иноагентом в РФ.

Министр энергетики Украины Фарид Сафаров ранее сообщил о повышении стоимости электроэнергии для населения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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