Кабмин повысил тарифы на передачу электроэнергии
Правительство России распорядилось повысить тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Тариф увеличен на 6,3%. Мера будет действовать с 1 мая по 31 декабря 2023 года.
Кремль в текущем году отказался участвовать в акции «Час Земли», сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решение принято в связи с признанием Всемирного фонда природы (WWF) иноагентом в РФ.
Министр энергетики Украины Фарид Сафаров ранее сообщил о повышении стоимости электроэнергии для населения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru