Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой о признании народной артистки РФ Лии Ахеджаковой иноагентом, а также возбудить против нее три уголовных дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обращение.

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Так, в письме отмечается, что Ахеджакову необходимо привлечь к ответственности за госизмену, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за возбуждение ненависти либо вражды. Кроме того, Бородин просит Генпрокуратуру лишить артистку наград и почетных званий после ее высказываний о политике России на Украине.

Ранее Лия Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник». Отмечается, что Ахеджакова ушла по собственному желанию. В театре заявляли, что «Современник» не будет продлевать с артисткой трудовые отношения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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