Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой о признании народной артистки РФ Лии Ахеджаковой иноагентом, а также возбудить против нее три уголовных дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обращение.
Так, в письме отмечается, что Ахеджакову необходимо привлечь к ответственности за госизмену, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за возбуждение ненависти либо вражды. Кроме того, Бородин просит Генпрокуратуру лишить артистку наград и почетных званий после ее высказываний о политике России на Украине.
Ранее Лия Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник». Отмечается, что Ахеджакова ушла по собственному желанию. В театре заявляли, что «Современник» не будет продлевать с артисткой трудовые отношения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru