Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой

Так, в письме отмечается, что Ахеджакову необходимо привлечь к ответственности за госизмену, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за возбуждение ненависти либо вражды. Кроме того, Бородин просит Генпрокуратуру лишить артистку наград и почетных званий после ее высказываний о политике России на Украине.

Ранее Лия Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник». Отмечается, что Ахеджакова ушла по собственному желанию. В театре заявляли, что «Современник» не будет продлевать с артисткой трудовые отношения, сообщает «Радиоточка НСН».

