СМИ: Лия Ахеджакова ушла из «Современника»

Отмечается, что Ахеджакова ушла по собственному желанию. «Современник» не будет продлевать с артисткой трудовые отношения, заявили в театре.

В феврале актриса пожаловалась на отсутствие ролей. Постановку с ее участием «Игра в джин» заменили на другие спектакли.

В Москве 27 марта вручили почетную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Лауреатами стали народные артистки РСФСР Светлана Крючкова и Алла Демидова, а также педагог-репетитор балетной труппы Большого театра Марина Кондратьева, пишет «Радиоточка НСН».

