СМИ: Лия Ахеджакова ушла из «Современника»
Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Отмечается, что Ахеджакова ушла по собственному желанию. «Современник» не будет продлевать с артисткой трудовые отношения, заявили в театре.
В феврале актриса пожаловалась на отсутствие ролей. Постановку с ее участием «Игра в джин» заменили на другие спектакли.
В Москве 27 марта вручили почетную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Лауреатами стали народные артистки РСФСР Светлана Крючкова и Алла Демидова, а также педагог-репетитор балетной труппы Большого театра Марина Кондратьева, пишет «Радиоточка НСН».
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