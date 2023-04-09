СМИ: Лия Ахеджакова ушла из «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

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Отмечается, что Ахеджакова ушла по собственному желанию. «Современник» не будет продлевать с артисткой трудовые отношения, заявили в театре.

В феврале актриса пожаловалась на отсутствие ролей. Постановку с ее участием «Игра в джин» заменили на другие спектакли.

В Москве 27 марта вручили почетную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Лауреатами стали народные артистки РСФСР Светлана Крючкова и Алла Демидова, а также педагог-репетитор балетной труппы Большого театра Марина Кондратьева, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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