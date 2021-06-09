Генпрокуратуру попросили проверить условия труда в TikTok-домах

Он заявил, что подростки и дети вынуждены непрерывно производить контент, потому что организаторы TikTok-домов получают большие суммы от продажи рекламы, а юные блогеры становятся заложниками собственной популярности, им не хватает времени на учебу и занятия спортом.

Ранее Блогер Даня Милохин заявил, что никто не может регулировать TikTok. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭф) он отметил, что блогерство является свободным пространством, в котором каждый может снимать всё, что хочет и что считает интересным.

