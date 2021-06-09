Генпрокуратуру попросили проверить условия труда в TikTok-домах

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров попросил генпрокурора России Игоря Краснова проверить TikTok-дома, сообщает РИА Новости.

По его словам, в TikTok-домах могут не соблюдаться законы РФ, которые касаются санитарных норм и трудовых отношений, ведь речь идет и о детях, пишет РЕН ТВ.

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Он заявил, что подростки и дети вынуждены непрерывно производить контент, потому что организаторы TikTok-домов получают большие суммы от продажи рекламы, а юные блогеры становятся заложниками собственной популярности, им не хватает времени на учебу и занятия спортом.

Ранее Блогер Даня Милохин заявил, что никто не может регулировать TikTok. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭф) он отметил, что блогерство является свободным пространством, в котором каждый может снимать всё, что хочет и что считает интересным.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГенпрокуратураСоцсети
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