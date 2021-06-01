Госдума одобрила в первом чтении законопроект о «приземлении соцсетей»
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому крупные иностранные IT-компании будут обязаны создавать представительства в России.
Документ, который назвали «законом о приземлении», предписывает интернет-компаниям, владеющим ресурсами с суточной аудиторией не менее 500 тысяч российских пользователей, открыть в РФ представительства, которые станут основным каналом их взаимодействия с российскими государственными и судебными инстанциями.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал предварительный список интернет-ресурсов, попадающих под действие данного закона.
В него входят Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. YouTube, Twitch.tv. WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing.com, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, а также Wikipedia.org.
Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к идее обязать зарубежные соцсети с аудиторией более 500 тысяч человек в день открывать представительства в России. Он сравнил закон о «приземлении соцсетей» с временами Древней Руси.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru