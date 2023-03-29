Генпрокуратуру попросили проверить, не финансирует ли Меладзе ВСУ
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить, не финансирует ли певец Валерий Меладзе украинскую армию. Как сообщает RT, в обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова поясняется, что музыкант «неоднократно критиковал» проведение военной операции на Украине.
Автор обращения также указал, что Меладзе беспрепятственно гастролирует за границей. По его словам, якобы «у многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины».
Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник ранее призвал признать Меладзе иностранным агентом, передает НСН.
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