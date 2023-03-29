Генпрокуратуру попросили проверить, не финансирует ли Меладзе ВСУ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить, не финансирует ли певец Валерий Меладзе украинскую армию. Как сообщает RT, в обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова поясняется, что музыкант «неоднократно критиковал» проведение военной операции на Украине.

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Автор обращения также указал, что Меладзе беспрепятственно гастролирует за границей. По его словам, якобы «у многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины».

Музыкальный продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник ранее призвал признать Меладзе иностранным агентом, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияМузыкантыГенпрокуратура Рф

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