В Ростове-на-Дону отменили концерты Лорак, Меладзе и Реввы

По словам мэра, жители Ростова-на-Дону не хотят видеть выступления артистов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

Логвиненко заявил, что городская администрация летом 2022 года донесла эту позицию до организаторов концертов.

Ранее в Новокузнецке отменили выступление Василия Вакуленко (Баста). Организаторы концерта и сам музыкант новость не прокомментировали.

Выступления рок-группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге перенесли на неопределенный срок. Также концерты отложены в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, передает НСН.

