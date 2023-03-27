В Ростове-на-Дону отменили концерты Лорак, Меладзе и Реввы
В Ростове-на-Дону отменили выступления Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу города Алексея Логвиненко.
По словам мэра, жители Ростова-на-Дону не хотят видеть выступления артистов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.
Логвиненко заявил, что городская администрация летом 2022 года донесла эту позицию до организаторов концертов.
Ранее в Новокузнецке отменили выступление Василия Вакуленко (Баста). Организаторы концерта и сам музыкант новость не прокомментировали.
Выступления рок-группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге перенесли на неопределенный срок. Также концерты отложены в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, передает НСН.
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