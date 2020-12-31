Генпрокуратура заявила о заметном росте краж с банковских карт
В России в 2020 году заметно выросло число краж с банковских карт. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь — ноябрь текущего года.
Зарегистрировано почти 154,2 тыс. таких преступных посягательств, что почти в два раза больше, чем в 2019 году (81,4 тысячи), передает ТАСС.
Ранее МВД России задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка, сообщает RT.
Ранее в Сети появился фейковый ролик с участием российских министров, которые инструктируют граждан, как они могут получить от государства причитающиеся выплаты. На самом деле мошенники придумали новую схему отъема денег с банковских карт россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- Рогозин рассказал о планах по исследованию Луны и дальнего космоса
- Китай одобрил заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 Sinopharm
- Меркель рассказала, когда привьется от коронавируса
- Генпрокуратура заявила о заметном росте краж с банковских карт
- Инфекционист рассказала, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru