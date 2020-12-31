Генпрокуратура заявила о заметном росте краж с банковских карт

Зарегистрировано почти 154,2 тыс. таких преступных посягательств, что почти в два раза больше, чем в 2019 году (81,4 тысячи), передает ТАСС.

Ранее МВД России задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка, сообщает RT.

Ранее в Сети появился фейковый ролик с участием российских министров, которые инструктируют граждан, как они могут получить от государства причитающиеся выплаты. На самом деле мошенники придумали новую схему отъема денег с банковских карт россиян.

