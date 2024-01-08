Генпрокуратура заблокировала более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ
Генеральная прокуратура РФ в прошлом году выявила свыше 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как напомнили в Генпрокуратуре, в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были внесены изменения, выделяющие отдельный признак противоправных публикаций с призывами к финансированию противника.
«На этом основании заблокировано 306 сайтов», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Кроме того, Генпрокуратура отметила, что в 2023 году удалили либо заблокировали более 69 тысяч ресурсов с фейками, дискредитирующими действия Вооруженных сил РФ и органов власти страны, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru