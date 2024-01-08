Генпрокуратура заблокировала более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ

Как напомнили в Генпрокуратуре, в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были внесены изменения, выделяющие отдельный признак противоправных публикаций с призывами к финансированию противника.

«На этом основании заблокировано 306 сайтов», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Кроме того, Генпрокуратура отметила, что в 2023 году удалили либо заблокировали более 69 тысяч ресурсов с фейками, дискредитирующими действия Вооруженных сил РФ и органов власти страны, пишет RT.

