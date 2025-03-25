Генпрокуратура: В РФ заблокировали сайт-фейк мэрии Москвы

В России в 2025 году был выявлен фейковый сайт с символикой мэрии столицы, который предназначался для сбора персональных данных россиян и участников СВО, об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов. Его слова приводят РИА Новости.

Он уточнил, что ресурс был заблокирован. На нем была форма для подачи обращений.