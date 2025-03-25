Генпрокуратура: В РФ заблокировали сайт-фейк мэрии Москвы
В России в 2025 году был выявлен фейковый сайт с символикой мэрии столицы, который предназначался для сбора персональных данных россиян и участников СВО, об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов. Его слова приводят РИА Новости.
Он уточнил, что ресурс был заблокирован. На нем была форма для подачи обращений.
Целью поддельного сайта был сбор персональных данных граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей.
При этом в ведомстве подчеркнули, что иногда поддельные сайты государственных органов имитируют настоящие «до степени смешения».
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки, запрещающие размещение рекламы на ресурсах экстремистских и нежелательных организаций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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