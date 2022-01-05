Генпрокуратура сообщила о масштабной кампании по продвижению фейков о вакцинах
Недостоверная информация о смертельной опасности вакцин от коронавируса, уничтожении привитого населения, чипировании людей распространяется в Сети, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Заявление ведомства приводит ТАСС. По данным Генпрокуратуры, в интернете развернута масштабная кампания по продвижению фейков о вакцинации. На фоне подобной информации на сайтах и Telegram-каналах мошенники продают справки и сертификаты, результаты ПЦР-тестов, QR-коды, отмечает RT.
Как отметили в Генпрокуратуре, Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал большое количество недостоверных материалов, направленных на дискредитацию антиковидных мер, а также фейки о появлении и течении заболевания, пишет Газета.ру.
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