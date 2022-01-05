Генпрокуратура сообщила о масштабной кампании по продвижению фейков о вакцинах

Заявление ведомства приводит ТАСС. По данным Генпрокуратуры, в интернете развернута масштабная кампания по продвижению фейков о вакцинации. На фоне подобной информации на сайтах и Telegram-каналах мошенники продают справки и сертификаты, результаты ПЦР-тестов, QR-коды, отмечает RT.

Как отметили в Генпрокуратуре, Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал большое количество недостоверных материалов, направленных на дискредитацию антиковидных мер, а также фейки о появлении и течении заболевания, пишет Газета.ру.

