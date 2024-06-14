Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по убийству певца Талькова

Уголовное дело об убийстве российского исполнителя и композитора Игоря Талькова будет рассмотрено в суде Санкт-Петербурга заочно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

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Обвиняемый — концертный директор певца Валерий Шляфман, который скрылся от следователей.

Ранее стало известно, что Следственный комитет завершил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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