«Лишь бы не заказуха»: Сын Талькова поделился ожиданиями от фильма об отце

Фильм об Игоре Талькове может оказаться «заказухой» при символическом присутствии рок-музыканта в киноленте, но команда Федора Бондарчука все равно способна преподнести зрителю интересный продукт, рассказал НСН лидер группы «МирИмиР», сын Игоря Талькова Игорь Тальков-младший.

Так он отреагировал на сообщение, что режиссер Евгений Сангаджиев снимет фильм про Талькова. Среди авторов идеи числится Федор Бондарчук. В картине будет рассказана история гибели артиста, однако в центре сюжета будет не убийца, а расследование цепочки событий, которые привели к трагическим событиям. Также зрителям расскажут о непростом периоде в истории СССР, на который пришелся расцвет карьеры музыканта.