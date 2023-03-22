«Лишь бы не заказуха»: Сын Талькова поделился ожиданиями от фильма об отце
Игорь Тальков-младший в беседе с НСН усомнился в полноценном раскрытии личности отца в будущем фильме, но все равно верит в талант Федора Бондарчука.
Фильм об Игоре Талькове может оказаться «заказухой» при символическом присутствии рок-музыканта в киноленте, но команда Федора Бондарчука все равно способна преподнести зрителю интересный продукт, рассказал НСН лидер группы «МирИмиР», сын Игоря Талькова Игорь Тальков-младший.
Так он отреагировал на сообщение, что режиссер Евгений Сангаджиев снимет фильм про Талькова. Среди авторов идеи числится Федор Бондарчук. В картине будет рассказана история гибели артиста, однако в центре сюжета будет не убийца, а расследование цепочки событий, которые привели к трагическим событиям. Также зрителям расскажут о непростом периоде в истории СССР, на который пришелся расцвет карьеры музыканта.
«Не думаю, что там будут какие-то глубинно-духовные побуждения, но должно быть интересно в любом случае», - сказал Тальков-младший.
Собеседник НСН опасается поверхностной истории об отце, который будет присутствовать в фильме лишь номинально.
«Значит, сделаем другой фильм, где расскажем и про убийство, и жизнь отца. Но это я буду делать уже сам. Мне кажется, что они делают какой-то «заказник», и что отец там будет присутствовать в фильме номинально, для затравочки», - добавил он.
Тальков-младший признался, что пытается выйти на связь с Федором Бондарчуком, чтобы предложить ему свои идеи.
«Я ищу личный номер Бондарчука. У меня есть свои идеи на этот счет. Есть даже синопсис. Я бы хотел, но они на контакт не идут – ищу его сам. В профессиональных способностях команды Бондарчука не сомневаюсь. Он мне нравится», - заключил собеседник.
Ранее кинорежиссер Алексей Герман в интервью НСН признался, что России не хватает талантливых сценаристов.
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