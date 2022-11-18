Генпрокуратура РФ признала нежелательными две украинские НПО

Отмечается, что решение о признании нежелательной деятельности указанных неправительственных организаций было принято по результатам изучения поступивших в Генпрокуратуру материалов. По словам Иванова, было установлено, что деятельность центра и фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Информация о решении Генпрокуратуры направлена в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

