Генпрокуратура РФ признала нежелательными две украинские НПО

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность «Всеукраинского духовного центра "Возрождение"» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна нежелательной в России. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО Open Press

Отмечается, что решение о признании нежелательной деятельности указанных неправительственных организаций было принято по результатам изучения поступивших в Генпрокуратуру материалов. По словам Иванова, было установлено, что деятельность центра и фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Информация о решении Генпрокуратуры направлена в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаГенпрокуратура Рф
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