Генпрокуратура РФ признала деятельность НКО «Крымская правозащитная группа» нежелательной
6 мая 202212:56
Генпрокуратура РФ признала нежелательной украинскую НКО «Крымская правозащитная группа». В сообщении ведомства говорится, что деятельность этой организации представляет угрозу конституционному строю РФ и безопасности страны.
Данные о принятом решении прокуратура направила в Министерство юстиции, которое должно будет внести «Крымскую правозащитную группу» в перечень иностранных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru