Генпрокуратура РФ хочет допросить Навального в Германии

Российская Генпрокуратура хочет допросить Алексея Навального. Соответствующий запрос ведомство совместно с транспортной полицией направило в Минюст Германии.

Эксперты Генпрокуратуры намерены выяснить подробности его командировки в Новосибирск и Томск, чтобы проверить версию об отравлении оппозиционера.

Навальный сообщил о найденном на его теле «Новичке»

В частности их интересует, кто запланировал командировку Навального и кто сопровождал в поездке, а также почему в Томске он менял гостиничные номера.

Допрос блогера планируется провести в Германии, сообщает RT.

Российское ведомство также запросило у немецких экспертов результаты всех анализов и токсикологического исследования Навального.

Ранее в понедельник Алексей Навальный в своем блоге сообщил о найденном на его теле «Новичке» и потребовал от России вернуть ему одежду, в которой он был в самолете, назвав ее «важным вещдоком».

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма заявил на пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждёт «Северный поток-2»?», что Запад использует его как игрушку для своих целей.

«Его используют как игрушку, как инструмент. Но в любом случае, его будущее незавидно», - считает Сурма.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Генпрокуратура РфАлексей Навальный
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