Генпрокуратура РФ хочет допросить Навального в Германии
Российская Генпрокуратура хочет допросить Алексея Навального. Соответствующий запрос ведомство совместно с транспортной полицией направило в Минюст Германии.
Эксперты Генпрокуратуры намерены выяснить подробности его командировки в Новосибирск и Томск, чтобы проверить версию об отравлении оппозиционера.
В частности их интересует, кто запланировал командировку Навального и кто сопровождал в поездке, а также почему в Томске он менял гостиничные номера.
Допрос блогера планируется провести в Германии, сообщает RT.
Российское ведомство также запросило у немецких экспертов результаты всех анализов и токсикологического исследования Навального.
Ранее в понедельник Алексей Навальный в своем блоге сообщил о найденном на его теле «Новичке» и потребовал от России вернуть ему одежду, в которой он был в самолете, назвав ее «важным вещдоком».
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма заявил на пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждёт «Северный поток-2»?», что Запад использует его как игрушку для своих целей.
«Его используют как игрушку, как инструмент. Но в любом случае, его будущее незавидно», - считает Сурма.
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