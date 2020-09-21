Генпрокуратура РФ хочет допросить Навального в Германии

В частности их интересует, кто запланировал командировку Навального и кто сопровождал в поездке, а также почему в Томске он менял гостиничные номера.

Допрос блогера планируется провести в Германии, сообщает RT.

Российское ведомство также запросило у немецких экспертов результаты всех анализов и токсикологического исследования Навального.

Ранее в понедельник Алексей Навальный в своем блоге сообщил о найденном на его теле «Новичке» и потребовал от России вернуть ему одежду, в которой он был в самолете, назвав ее «важным вещдоком».

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма заявил на пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждёт «Северный поток-2»?», что Запад использует его как игрушку для своих целей.

«Его используют как игрушку, как инструмент. Но в любом случае, его будущее незавидно», - считает Сурма.



