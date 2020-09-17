Навального назвали игрушкой Запада

Алексея Навального используют как инструмент борьбы с Россией и газопроводом «Северный поток-2». Об этом на пресс-конференции НСН «Навальный пришел в себя: какая судьба ждёт «Северный поток-2»?» рассказал профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма.

«Его используют как игрушку, как инструмент. Но в любом случае, его будущее незавидно», - сказал Сурма.

Ранее эксперт Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал на пресс-конференции НСН, что санкции против «Северного потока-2» обусловлены внешнеполитической активностью России.

